- Как Вы отреагировали на приказ готовиться к штурму Шуши 14 мая после возвращения во власть Аяза Муталибова?

- Когда Ровшан Джавадов, знавший о готовившемся в Баку перевороте, ушел, с ним ушли и его отряды, поле боя покинул его внутренний полк – помните знаменитые кадры Чингиза Мустафаева? А мы остались в Шуше. Самое интересное, что из Баку вдруг начали прибывать пожарные и полицейские с командировочными предписаниями. Наступил полный хаос…Вот Вы спрашивали, можно ли было что-то сделать. Конечно! Но для этого нужен был реальный штаб, министр обороны должен был лично выехать на место, а не приказывать кому-то разобраться.

- Но, все-таки, почему в Шушу не приехал Верховный главнокомандующий? Почему не была организована защита города?

- Да потому что хаос был не только в Шуше, но и во всей стране.

- Когда был отменен приказ о контрнаступлении в сторону Шуши? Наверное, уже 15-го мая, когда власть в Баку захватил Народный фронт…

- Никак нет. В ночь с 14 на 15 мая армяне нанесли такой мощный, массированный удар по селу Кехнекенд, что мы в течение нескольких часов, буквально не могли поднять головы. То есть, они получили команду, о том, что возвращение во власть Аяза Муталибова не удалось. Мы об этом узнали потом. Так вот, после этого удара выжившие начали отходить в Лачин. Покойный Чингиз Мустафаев приехал туда только после 15 мая. Знаете, я бы не сидел перед вами, если бы не удача.

Армяне засекли мой УАЗ, я стал отрываться, отстреливаться и уже думал, что пришел конец, когда наш БМП на большой скорости, буквально, пролетел по серпантину и, встав бортом, прикрыл мой уже разбитый и изрешеченный пулями УАЗ.

- Возможно, мой вопрос прозвучит цинично, но и не задать его я тоже не могу: не было ли у Вас ощущения, что, пока Вы и Ваши товарищи по оружию дрались с армянами в лесах Карабаха, за Вашей спиной, склонившись над шахматной доской, сидел человек, который то убирал с доски пешек, вроде Ягуба Мамедова, то двигал ферзем в лице Аяза Муталибова, то делал хитрый ход конем, похожим на Ровшана Джавадова…

- 18 мая в башню моего танка угодил снаряд. У меня лопнули перепонки, к слову, я до сих пор испытываю проблемы со слухом. А 25 мая я вернулся в Баку, зашел в Министерство обороны.

Если помните, замминистром обороны в тот период был Баба Назарли. По-моему, тогда в Баку только-только начали появляться телевизоры с пультами управления. Вот такой телевизор был у адъютанта Бабы. Зайдя, я застал его переключающим каналы. Когда он меня увидел, вежливо так спрашивает: «Эльбрус-муаллим, а вы откуда?..» Представьте мое состояние?! «Из Лондона, - говорю, - приехал». «А-а, - понимающе кивает адъютант, продолжая возиться с пультом. – То-то вас давно видно не было…»

Спрашиваю, на месте ли Баба-даи – так мы называли замминистра. А министра именовали не иначе, как Рагим-бек. Он меня впускает в кабинет. Сразу вспомнил кино, в котором белогвардейский генерал стоит перед матросом Железняком, который объясняет ему, что такое мировая революция. Примерно, то же самое испытывал и я, боевой офицер с академическими знаниями, стоя перед Бабой Назарли, бывшим директором трамвайно-троллейбусного парка. А на пальцах у замминистра печатка.

- Воровская?

- Не знаю. Хочу доложить о прибытии, а Баба отмахивается: брось, мол, свои военные штучки, мы не в казарме. Можешь просто называть меня Баба-даи. Вот тогда – это я уже отвечаю на Ваш вопрос – у меня появилось ощущение, что всех нас предали. И больше я никогда в Минобороны никого не называл ни «господин», ни «товарищ», ни «бек». Потом я зашел к Рагиму Газиеву. Тот сказал, что уже готов вертолет и мне с Чингизом Мустафаевым нужно лететь на совещание в Евлах, где должно быть принято решение, что делать дальше. Прилетев в Евлах и увидев Сурета Гусейнова в окружении его бандитов, я окончательно понял, что ничего путного сделать мы уже не сможем. То есть, фактически, Шуша и страна жили без президента, без Верховного главнокомандующего, без министра обороны, без Генштаба… Не было ни одного сколько-нибудь серьезного политического деятеля, который мог тогда сказать народу: «Я беру на себя всю полноту ответственности».

- В ходе судебного разбирательства над Вами, а также еще раньше, в политических коридорах и в прессе муссировались слухи о том, что, якобы, за несколько дней до капитуляции Шуши, Вы поехали в Нахчыван на встречу с Гейдаром Алиевым. К слову, об этом же Вас спрашивали и на суде. Откуда взялась эта информация?

- На суде я сказал: «Кто я такой, чтобы лететь в Нахчыван и встречаться с самим Гейдаром Алиевым? Да и зачем мне туда лететь? Попасть туда можно только через аэропорт! Так каким рейсом и на каком самолете я летел в Нахчыван? Причем без документов, поскольку паспорта у меня тогда не было – только удостоверение советского офицера?..»

Это, во-первых. Во-вторых, в Нахчыване ведь кто-то должен был меня встретить и отвести к Гейдару Алиеву.

Кто-нибудь нашел этих людей?..

- Но откуда, все-таки, брались эти слухи?

- Именно этот вопрос я задал во время второго заседания апелляционного суда Рагиму Газиеву, с подачи которого и начал распространяться этот слух.

«Ведь ты прекрасно знал, что в Нахчыване меня не было, - сказал я Газиеву. – Зачем же тебе понадобилось лгать, что я полетел туда, чтобы получить от Гейдара Алиевича «инструкции по сдаче Шуши»?»

«Мне сказали, что тебя видели в Нахчыване», - ответил Газиев.

Тогда я повернулся к судье и говорю: «На первом же заседании вы утверждали, что я работаю на Аяза Муталибова. Меня предъявили обвинение и даже хотели приговорить меня за это к смертной казни. Теперь выясняется, что я работаю на Гейдара Алиева. Это же смешно, когда министр обороны, выдвигая в мой адрес серьезное обвинение, основывает его на том, что меня, якобы, видели в городе, где я не был, что легко проверить!.. В конце концов, министр мог просто позвонить мне и выяснить, где я нахожусь…»

- Может, связи не было?

- Связь с Шушой была всегда.

- Кстати, видели ли Вы потом главу Шуши Низами Бахманова?

- Конечно.

- Не спросили, куда он подевался?

- Ну, он уже умер, Бог ему судья!.. Знаете, что поразило меня на суде больше всего? Судья ни разу не спросил, кто сдал Шушинский район? Про то, кто сдал Шушу, знала уже вся страна – её продал Эльбрус Оруджев. Как видите, не сдал, не капитулировал, а именно продал! Я спрашивал тогда, неужели во всем Азербайджане не нашелся хотя бы один человек, который отважился бы застрелить меня за столь подлое предательство? Или почему никто не сделал это в Лачине? Впрочем, вопрос риторический. Я уже говорил Вам о страшной силе слухов. В основе версии, в соответствии с которой Шушу армянам продал Эльбрус Оруджев, лежит реальная информация о том, что, накануне вторжения армян, в Шушу были переведены 20 миллионов манатов. По нынешнему курсу – около 10 миллионов долларов.

Когда вопрос о судьбе этих денег задали Бахманову, он подтвердил, что эта сумма была переведена на счет в Сбербанке. Так кто же вывез из Сбербанка эти 20 миллионов? В процессе следствия выяснили, что деньги вывозились на машине Эльданиза Гулиева, заместителя начальника полиции Шуши. Впоследствии водитель был арестован и признал, что Низами Бахманов и Эльданиз Гулиев с большими мешками денег поехали в Барду. После дачи этих показаний водитель был задушен в камере следственного изолятора. Эльданиза Гулиева, как известно, поймали в Загаталах и повесили. Директор Сбербанка был задушен в собственной постели, а коменданта Шуши Алескера Алекперова, обещавшего назвать имена тех, кто стоял за кражей 20 миллионов, застрелили.

- Так кто же за всем этим стоял?..

- …

- Завершая беседу, хочу предупредить Вас, что это – только первая часть нашего диалога. Впереди у нас еще Лачин, Кельбаджар другие темы, остающиеся пока «темными страницами» истории...

- Вы хотите, чтобы я пережил все это заново?

- Придется. Будущие поколения азербайджанцев должны знать не приукрашенную и отретушированную историю своей страны. Они должна знать правду, какой бы горькой она ни была.

- Думаю, они, прежде всего, должны знать, что любая война, справедливая или нет, сепаратистская, гражданская и так далее, оставляет в душах людей, которые прошли через нее, глубокие, незаживающие рубцы. Ваши вопросы, Эйнулла, возвращают туда, куда я не хочу возвращаться. И когда я отвечаю на них, из этих рубцов вновь сочиться кровь…

- Но это моя профессия. Так что, до скорой встречи!