WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей

Популярный мессенджер WhatsApp скоро перестанет работать на миллионах телефонов. Люди со старыми моделями iPhone и Android не смогут использовать приложение после 31 декабря без обновления.

Как пишет Daily Mail, WhatsApp перестанет работать на 49 моделях телефонов, включая iPhone 5 или 5c, а также на некоторых моделях Huawei, LG и Samsung. При этом отмечается, что пользователи этих телефонов получат предупреждение от WhatsApp, прежде чем мессенджер перестанет работать.