Haqqin.az спросил министра иностранных дел Азербайджана: «Кто разоружит армян в Карабахе?»

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«В течение всего уходящего года Азербайджан проводил открытую, независимую внешнюю политику в соответствии со своими национальными интересами», - заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2022 года. На пресс-конференции присутствовал и собкор haqqin.az. Журналист нашего издания спросил министра о карабахском урегулировании.

Союз с Турцией и Россией Но до этого в своем отчетном выступлении по итогам уходящего года, глава МИД подчеркнул, что одним из главных внешнеполитических приоритетов Баку, как и прежде, остается развитие партнерских и союзнических отношений с соседними странами, проиллюстрировав этот тезис примерами союзнических отношений с Турцией, принявшие беспрецедентно глубокий характер на основе Шушинской декларации, а также с Российской Федерацией, с которой Азербайджан подписал в начале 2022 года Декларацию о союзе. В контексте отношений с географическими соседями Азербайджана, Джейхун Байрамов отметил традиционно дружеские, партнерские связи с Грузией, а также усилия, предпринимаемые руководством страны по стабилизации и развитию отношений с Исламской Республикой Иран. В частности, глава МИД сослался на ряд двусторонних контактов, имевших место в первом полугодии, а также ирано-азербайджанские контакты на уровне глав государств. В то же время, как отметил Джейхун Байрамов, одним из важнейших, если не самым важным вопросом, стоящим перед внешнеполитическим ведомством Азербайджана, остается урегулирование с Арменией постконфликтного периода и достижение двустороннего мира.

«Минимальный прогресс» на переговорах с Арменией Неудивительно, что именно эта тема вызвала наибольшее внимание представителей азербайджанских СМИ, задавших Джейхуну Байрамову десятки вопросов о мирном соглашении с Арменией, решении пограничных вопросов, открытии транспортных коммуникаций, ситуации на азербайджанских территориях, находящихся под временным контролем российских миротворческих сил… Напомнив журналистам, что интенсивные переговоры между Арменией и Азербайджаном по вопросам постконфликтного урегулирования велись в течение года на самых разных площадках, Джейхун Байрамов особо выделил важность четырехсторонних переговоров в Праге в начале октября, где было принято заявление о взаимном признании территориальной целостности в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года, а также состоявших позднее трехсторонних переговоров в Сочи. Вместе с тем, Байрамов подчеркнул, что из-за неконструктивной позиции Армении на переговорах в Праге и Сочи был достигнут лишь «минимальный прогресс». По словам главы внешнеполитического ведомства, еще в начале 2022 года Азербайджан подготовил окончательный проект армяно-азербайджанского мирного соглашения на основе пяти основных принципов, который был передан армянской стороне в ходе переговоров глав МИД в Вашингтоне. «Планировалось продолжить переговоры по этому проекту 24 декабря, в Москве, на встрече глав МИД России, Армении и Азербайджана, - отметил Байрамов. – Однако армянская сторона, как известно, отказалась от участия в этой встрече».

В то же время, по словам главы МИД Азербайджана, за два дня до запланированной встречи в Москве, то есть, 21 декабря, армянская сторона уведомила Баку, что ею подготовлен «окончательный вариант» проекта мирного соглашения, в который вошли новые предложения. Хотя сам документ был готов еще месяц назад. «Позже, официальные лица Армении сообщили журналистам, что они готовы подписать этот проект, - уточнил Джейхун Байрамов. – Но это несерьезный подход, а скорее, шаг, рассчитанный на публику. Потому, что некоторые поправки к проекту, предложенные армянской стороной, носят характер выхода из ранее достигнутых договоренностей. Азербайджанская сторона представила проект мирного соглашения на уровне министров иностранных дел на встрече в Женеве, состоявшейся 2 октября. Если бы мы прибегли к тактике армянской стороны, то тоже могли бы заявить, что готовы немедленно подписать данный проект». Как и следовало ожидать, Джейхун Байрамов не стал вдаваться в детали проекта мирного соглашения и переговорах с Арменией, ограничившись репликой о том, что не стал бы вообще делать подобные заявления, если бы армянская сторона не предала этот вопрос широкой огласке. Помимо этого, министр иностранных дел напомнил, что в основе проекта мирного соглашения должны лежать пять основных принципов, представленных в начале года азербайджанской стороной, а также публично принятых Арменией. «Как известно, руководство Армении не отказалось от этих принципов, поскольку они основывались на международном праве и были реальными, - подчеркнул Джейхун Байрамов. – Однако в начале ноября, на трехсторонних переговорах, в Вашингтоне, была предпринята попытка изменить философию данных пяти пунктов и превратить проект мирного договора в некое рамочное соглашение. Это сказалось на переговорном процессе. В дипломатии есть правило: если согласовано не все, то ничего не согласовано. Поэтому некорректно говорить об отдельных нюансах, не согласовав все детали. Выдвигать условия, уводящие в сторону от ранее достигнутых договоренностей – это тоже неправильный подход. Мы ведь также могли бы выдвинуть предварительные условия. Например, сказать, что мирное соглашение не может быть подписано до тех пор, пока с территории Карабаха не выведут последнего армянского солдата». Армянская сторона сливает детали В целом же, по словам главы МИД Азербайджана, армянская сторона постоянно наносила ущерб переговорному процессу, «сливая» в прессу и соцсети закрытые детали переговоров. «Мало того, эти детали передавались журналистам вне контекста, - уточнил министр. – Этот вопрос поднимался в ходе переговорного процесса. Могу сказать, что видим это не только мы, но и другие участники процесса. То есть, данный вопрос волнует не только азербайджанскую сторону».

В этой связи уместно напомнить, что переговоры между Арменией и Азербайджаном по постконфликтному урегулированию велись в течение всего года на международных площадках, находившихся в состоянии острой конкуренции друг с другом. Наличие «брюссельского» и «московского» форматов, а также «российской» и «вашингтонской» версий мирного соглашения превратили переговорный процесс в довольно запутанную интригу. Внося ясность в эту тему, Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан, в первую очередь, интересует принцип, согласно которому переговоры должны быть ориентированы на результат и отвечать его национальным интересам. По словам министра, с этой точки зрения официальный Баку не ориентирован на какую-то конкретную переговорную площадку и готов вести конструктивные дискуссии на любой площадке, отвечающей заявленному принципу. Исключение, по словам Байрамова, составляет лишь Франция – Азербайджан не согласен на участие в этом процессе необъективных сторон, преследующих узкие интересы. Ценные инициативы США Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана обратил внимание журналистов на то, что в течение года США не только активно работали над достижением прочного мира между Азербайджаном и Арменией, но и выдвинули ряд ценных инициатив. В частности, Байрамов рассказал, что в течение уходящего года госсекретарь США Энтони Блинкен девять раз звонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, проводил со сторонами интенсивную «телефонную дипломатию». «Соединенные Штаты очень активно работают над достижением мира. Перспектива этих инициатив велика, и Азербайджан в них заинтересован», - подчеркнул Байрамов. Воздержавшись от детального анализа различий между вашингтонской и московской версиями проекта армяно-азербайджанского мирного соглашения, глава МИД прокомментировал уже обнародованную деталь переговоров, а именно, предложение отодвинуть обсуждение вопроса о «статусе Карабаха» на неопределенное будущее.

«Азербайджан с самого начала назвал эту идею неприемлемой и твердо стоит на своей позиции», - подчеркнул министр. Собкор haqqin.az спросил главу МИД Азербайджана: «Замечали ли Вы попытки Запада вытеснить Россию из переговорного процесса и в целом из региона Южного Кавказа? И насколько конкуренция за посредничество между Западом и Россией соответствует национальным интересам Азербайджана?» Отвечая, Джейхун Байрамов не стал отрицать наличия тенденций в переговорном процессе, которые беспокоят российскую сторону. «Насчет того, кто кого хочет вытеснить, могу сказать, что после Второй мировой войны противостояние великих держав во всех этих сферах действительно достигло пика, - сказал Джейхун Байрамов. – Поэтому было бы неправильно говорить об отсутствии влияния данного фактора на процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Главный вопрос для нас – это защитить национальные интересы и не допустить, чтобы противостояние Запада и России нанесло ущерб национальным интересам Азербайджана. То есть, все предпринятые нами шаги направлены на то, чтобы любые негативные последствия противостояния великих держав не коснулись Азербайджана». Другой основной темой пресс-конференции ожидаемо стала ситуация на азербайджанских территориях, находящихся под контролем российских миротворческих сил, в том числе, на дороге Лачин – Ханкенди.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что азербайджанские активисты провели акцию, используя на законных основаниях свои права и свободы. Он отметил, что, утверждения армянской стороны о том, что проживающие в Карабахе этнические армяне столкнулись с гуманитарным кризисом, не соответствуют действительности. Тем более, что азербайджанские активисты неоднократно заявляли, что не будут препятствовать передвижениям гражданских лиц. «Несмотря на это, незаконный армянский режим в Карабахе не позволяет людям пользоваться этой дорогой, - подчеркнул Байрамов. – Целью является создание видимости гуманитарного кризиса». Переговоры с карабахскими армянами Министр отметил, что Азербайджан несколько раз входил в контакт с представителями карабахских армян и даже достиг с ними договоренности об использовании Сарсангского водохранилища. Имен этих представителей глава азербайджанского МИД не назвал, объяснив это тем, что существует угроза давления на этих людей со стороны армянских радикалов. Отвечая на вопрос журналистов о российском миллиардере Рубене Варданяне, называющим себя «госминистром» сепаратистского режима в Ханкенди, Джейхун Байрамов подчеркнул, что Баку не намерен устанавливать с ним какие-либо контакты. «Приезд и пребывание Варданяна в этом районе является нарушением законов Азербайджана и подпадает под категорию незаконного поселения. А потому, чем раньше он уедет, тем лучше будет для него», - предупредил глава МИД. Корреспондент haqqin.az задал министру вопрос о том, кто должен заниматься незаконными вооруженными формированиями, которые нагнетают и без того напряженную атмосферу в Карабахе, и кто должен разоружать отряды, сформированные местными армянами? «Этот вопрос не был четко сформулирован в трехстороннем Соглашении и открывает путь для различных интерпретаций, - уточнил корреспондент haqqin.az. – Ставит ли азербайджанская сторона отдельный вопрос перед Россией относительно вывода или разоружения армянских вооруженных сил?»