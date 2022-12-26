Группа компаний STP вместе со своими партнерами подарила радость семьям инвалидов войны и шехидов. Так, STP совместно с партнерами, включая фонд «Красные сердца», организовала акцию помощи. В рамках данной акции была оказана помощь семьям шехидов и инвалидов войны, сражавшихся за территориальную целостность Родины.

В рамках акции с участием сотрудников STP, фонда «Красные сердца» и добровольцев Kapital Bank, которая продлилась неделю, были посещены 220 семей шехидов и инвалидов войны.