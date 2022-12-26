Украинская армия может пойти на штурм Кременной с трех направлений

ВСУ могут пойти на штурм города Кременная в ЛНР сразу с трех направлений - северо-запада, запада и юго-запада, сообщили представители сепаратистов «ЛНР».

«Украинское командование из-за географического расположения Кременной рассматривает данное направление как приоритетное для штурма. Наступательные действия на данный момент возможны сразу с трех направлений: северо-запада, запада и юго-запада от населенного пункта», - сказал источник, ссылаясь на данные.

Нынешние неблагоприятные погодные условия не влияют на логистику украинских войск, поскольку почва вокруг Кременной «в большей степени песчаная», а хвойный лес у города может способствовать маскировке живой силы и техники украинской армии.