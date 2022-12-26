Ким Чен Ын потребовал от чиновников работать как мальчики на побегушках

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что государственные чиновники должны быть преданы народу, жить и работать «как мальчики на побегушках», пишет газета «Нодон синмун».

Авторы публикации поддержали высказывание северокорейского правителя и подчеркнули, что госслужащие избегают субъективизма и бюрократизма, только если искренне прислушиваются к голосу масс.

Чиновники должны быть безгранично верны требованиям и голосам народа, жить и работать как настоящие мальчики на побегушках, всегда преданные народу, изрек Ким Чен Ын.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ сообщило, что Ким Чен Ын в ходе пленарного заседания Трудовой партии Кореи (ТПК) поставил цели по укреплению оборонного потенциала страны в 2023 году. Новые «ключевые цели» по укреплению самообороны должны быть достигнуты в наступающем году «в условиях многосторонне меняющейся ситуации».