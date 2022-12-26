Переговоры о мире в Украине: Кремль выбрал новую тактику

Кремль продолжит выражать свое недовольство за рубежом и игнорировать Украину как суверенное государство, поддерживая текущие информационные операции, направленные на то, чтобы заставить Запад пойти на уступки и оказать давление на Киев для переговоров. Об этом говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Кремль обычно изображает Украину пешкой Запада, лишенной какого-либо суверенитета, чтобы помешать украинским чиновникам участвовать в будущих прямых переговорах и вместо этого представить переговоры с Россией как обязанность западных официальных лиц.

Кремль обычно подчеркивает свое недовольство Западом по поводу войны в Украине, а не самой Украиной, чтобы извлечь выгоду и создать динамику, в которой западные официальные лица чувствуют себя вынужденными идти на упреждающие уступки, чтобы заманить Россию за стол переговоров, отмечают американские эксперты.

По их мнению, Кремль будет постоянно изображать украинских чиновников как затягивающих войну, в то же время повторяя свои военные цели, пытаясь повлиять на западных чиновников, чтобы они заставили Украину вести переговоры на более выгодных для России условиях.