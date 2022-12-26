Данилов пообещал «достать» российские самолеты и на Дальнем Востоке

Россия после взрывов на аэродроме «Энгельс» перебросила свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 в Приморский край, на Дальний Восток, но Киев при необходимости может «достать» их и там, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что у России осталось «не так много таких бомбардировщиков».

«Враг начал их прятать. Они понимают, что Украина может их доставать в глубине территории России. Сейчас они перегнали их в Приморский край, но при необходимости мы доберемся и до Дальнего Востока», - сказал Данилов.