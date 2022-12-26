Армянские СМИ: Пашинян разводит интриги между подчиненными

«Принцип «разделяй и властвуй» как раньше, так и сейчас широко используется Пашиняном, пишут армянские СМИ.

«Присутствует и стремление уничтожить и нейтрализовать независимых людей, тех, кто имеет собственное мнение. Однако Пашинян внес в этот принцип определенные новшества. Об этом пишет газета «Грапарак».

Рассказывают, что он вызывает к себе Икс-однопартийца и заявляет, что Игрек говорил о нем плохие вещи. В результате Икс и Игрек становятся заклятыми врагами, начинают сводить счеты, не доверять друг другу и копать друг под друга. Иногда страсти накаляются настолько, что люди, находящиеся в одной команде, даже не здороваются между собой.

Есть у Пашиняна и другие методы: он побуждает однопартийца, пользующегося симпатией внешнего центра, сделать публичные заявления против этого самого центра, чтобы тот вдруг не ввязался в сепаратные игры с внешним миром. Проще говоря, в свое время он сам обвинял Левона Тер-Петросяна в интригах и каверзах, а также опубликовал в своей газете цикл статей под названием «Большая склока», но, как оказалось, он и в этом вопросе превзошел Тер-Петросяна.

А смысл этой тактики заключается в том, чтобы внутри команды не формировались группы, не появлялись единомышленники, не создавались коалиции против него, и его власти внутри «ГД» не угрожала опасность», - сказано в публикации.