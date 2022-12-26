Американские эксперты о больших потерях россиян у Бахмута

Российские силы, атакующие Бахмут, близки к пику своих возможностей, предполагают в своей очередной сводке о ходе российской войны против Украины аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Ранее представитель Восточного командования ВС Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска в районе Бахмута больше не атакуют ротами или батальонно-тактическими группами, действуя вместо этого небольшими отрядами численностью от 10 до 15 человек.

ISW напоминает, что подобное происходило в августе на херсонском направлении, когда российские силы так же существенно деградировали, перейдя к действиям небольшими отрядами вместо БТГ.

По словам американских аналитиков, темп продвижения российских войск в районе Бахмута в последнее время замедлился на фоне растущих проблем с персоналом и боеприпасами.

По всей видимости, российское продвижение в районе Бахмута продолжит замедляться или же остановится вообще, если только находящиеся там войска не получат в ближайшее время существенного подкрепления в живой силе и артиллерийских снарядах, заключают эксперты ISW.