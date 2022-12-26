Американские эксперты о больших потерях россиян у Бахмута
Российские силы, атакующие Бахмут, близки к пику своих возможностей, предполагают в своей очередной сводке о ходе российской войны против Украины аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Серьезные потери на бахмутском направлении вынудили российские войска сократить масштаб наступательных действий до уровня отдельных отрядов, отмечают аналитики.
Ранее представитель Восточного командования ВС Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска в районе Бахмута больше не атакуют ротами или батальонно-тактическими группами, действуя вместо этого небольшими отрядами численностью от 10 до 15 человек.
ISW напоминает, что подобное происходило в августе на херсонском направлении, когда российские силы так же существенно деградировали, перейдя к действиям небольшими отрядами вместо БТГ.
По словам американских аналитиков, темп продвижения российских войск в районе Бахмута в последнее время замедлился на фоне растущих проблем с персоналом и боеприпасами.
По всей видимости, российское продвижение в районе Бахмута продолжит замедляться или же остановится вообще, если только находящиеся там войска не получат в ближайшее время существенного подкрепления в живой силе и артиллерийских снарядах, заключают эксперты ISW.