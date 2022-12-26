Уволены два заместителя председателя Гостаможни обновлено
Аскер Гасан оглу Абдуллаев и Игбал Алиджан оглу Бабаев освобождены от должности заместителей председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Другим распоряжением глава государства назначил Натига Ширинова заместителем председателя Государственного таможенного комитета.
*** 11:23
Заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Аскер Абдуллаев освобожден от занимаемой должности.
Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Абдуллаев в 1996-2006 годах работал начальником управления Комитета и начальником Главного таможенного управления, в 2006 году был назначен на должность заместителя председателя.