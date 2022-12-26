Нищая Армения в настоящее время расплачивается за тот неверный исторический выбор, который она сделала в свое время, поставив на Россию, заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Youtube-канала «Фейгин LIVE».

«Армянской стороне все меньше есть, что терять», - сказал Арестович, комментируя резкий негативный ответ армянской стороны на попытку Кремля вовлечь Армению в союзное государство России и Беларуси.

По словам украинского политика, Армения подверглась «самому беспредельному» по своей циничности обману со стороны России.

«Я не могу найти аналогов. Сначала поставить в полную тотальную зависимость Армению. Армения несостоятельна была без России, ее довели до этого состояния. Все потому, что они (армяне) сидели на реваншистских идеях и не хотели взаимодействовать с соседями нормально – с Грузией, Азербайджаном и Турцией. Ее поставили в тотальную зависимость от Москвы, а потом Москва взяла и договорилась с Азербайджаном и Турцией за спинами своих людей (армян), которых они так старательно превращали в своего клиентелу. Это просто беспредельный «кидок». Армяне возлагали надежды на то, что Россия вступится в защите. А она не помогла ни во время войны, ни после войны. И с армянской точки зрения стесняться уже совершенно нечего. Недаром говорят, что Пашинян очень остро переговорил сейчас на саммите СНГ (26-27 декабря в Санкт-Петербурге) с Путиным, прямо обвинив его в нежелании российских миротворцев оказывать помощь и выполнять функции, ради которых, по крайней мере с точки зрения армянской стороны, они там (в Карабахе) оказались», - сказал Арестович.