Ильхам Алиев отозвал посла в Катаре и назначил нового новость дополнена
Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Рашад Исмаилов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Государстве Катар, сообщает официальный сайт главы государства.
Другим распоряжением главы государства Махир Алиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Государстве Катар.
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