Ильхам Алиев отозвал посла в Катаре и назначил нового новость дополнена

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Рашад Исмаилов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Государстве Катар, сообщает официальный сайт главы государства.

Другим распоряжением главы государства Махир Алиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Государстве Катар.