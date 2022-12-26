Джаббаров анонсирует крупное мероприятие в Нахчыване
В следующем году планируем большое мероприятие в Нахчыване с участием предпринимателей, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
«Наша цель - провести эффективную дискуссию между нашими государственными органами и предпринимателями об экономическом, человеческом потенциале, экономических отношениях с братской Турцией, которые мы не смогли реализовать в Нахчыване. Приглашаю всех бизнесменов принять участие в этом мероприятии», - отметил министр.