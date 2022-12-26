Меркель не собирается участвовать в переговорах по Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель не знает, как закончится война России с Украиной, и сообщила, что вопрос о ее участии в урегулировании не ставится. Об этом Меркель рассказала в комментарии итальянскому изданию Sette.

Меркель сказала, что конфликты «заканчиваются за столом переговоров», но есть разница между «вынужденным миром и открытым и дружеским разговором». Она заявила, что, «как и многие другие», не желает «вынужденного мира».

По ее словам, занимая пост канцлера, она действовала, исходя из намерения «предотвратить войну». «То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной», – сказала Меркель.

Экс-канцлер полагает, что Западу нужно было более жестко и быстро реагировать на аннексию Крыма Россией. Хотя Россию исключили из G8, в Прибалтике разместили силы НАТО, а военные расходы стран альянса решили нарастить до 2% ВВП, Меркель отметила, что Германия так и не достигла цели в 2%, причем сама она, будучи канцлером, «тоже не сделала всего возможного для ежедневной поддержки этого дела».