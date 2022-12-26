Фарид Шафиев о новом формате азербайджано-армянских переговоров

Может быть создан Вашингтонский формат переговоров Армении и Азербайджана, заявил руководитель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Он сказал, что это зависит от нескольких факторов, в том числе от ситуации на дороге Ханкенди - Лачин:

«Интересно, что Азербайджан, являясь государством-победителем, прилагает больше усилий для мира. Переговорный формат Москвы и Брюсселя может быть восстановлен в будущем. Также возможно создание формата, предложенного Вашингтоном. Но никакой другой не представляется разумным».