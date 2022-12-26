В Баку готовят доклад об армянской диаспоре на Ближнем Востоке
Центр анализа международных отношений готовит отчет об армянской диаспоре на Ближнем Востоке, заявил председатель Центра Фарид Шафиев.
По его словам, Центром проведено подробное исследование армянской диаспоры во Франции, России и Аргентине.
«Оно проводилось совместно с мозговыми центрами, действующими в этих странах. Большинство материалов на английском языке», - сказал Шафиев.
Он также отметил, что основная задача Центра анализа международных отношений - знакомить зарубежных партнеров с геополитическими реалиями. В связи с этим в Азербайджане и за рубежом проводятся различные мероприятия.