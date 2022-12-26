Медведев предложил не пускать обратно в Россию «свинтивших уродов»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предлагает не пускать обратно тех, кто уехал из России, «до конца их дней» и полностью отрезать от источников доходов в РФ.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Читая свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века, не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России (…). Свинтившие уроды ежедневно желают гибели своим соотечественникам и своей стране. Уму непостижимо», - возмутился он.

Медведев подчеркнул, что те, кто покинули родину и уехали за границу, а теперь шлют «бесконечные проклятия в адрес власти», желают своей стране «скорейшего поражения в войне» и мечтают об уничтожении России, являются врагами государства.