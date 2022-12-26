Медведев предложил не пускать обратно в Россию «свинтивших уродов»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предлагает не пускать обратно тех, кто уехал из России, «до конца их дней» и полностью отрезать от источников доходов в РФ.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Читая свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века, не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России (…). Свинтившие уроды ежедневно желают гибели своим соотечественникам и своей стране. Уму непостижимо», - возмутился он.
Медведев подчеркнул, что те, кто покинули родину и уехали за границу, а теперь шлют «бесконечные проклятия в адрес власти», желают своей стране «скорейшего поражения в войне» и мечтают об уничтожении России, являются врагами государства.
«Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Как враги государства, enemy of the state, пользуясь их же любимым американским эквивалентом. За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал», - написал он.
Таких людей не следует пускать обратно, их нужно «полностью отрезать от источников доходов» в РФ, считает политик.
Он подчеркнул, что их возвращение в Россию «может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях - только через амнистию или помилование».
«Хотя лучше бы им не возвращаться», - резюмировал зампред Совбеза.