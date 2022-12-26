Генеральное представительство Mercedes-Benz Group AG в Азербайджане ООО Avtokapital-Azərbaycan совместно с официальными дилерами Mercedes-Benz - ООО Autostar Kaukakasus GmbH Azərbaycan и ООО Abşeron Avtomobil Mərkəzi провели Networking brunch женского сообщества «She’s Mercedes».

На мероприятии говорили о том, как эффективно действовать в новой реальности, как добиваться своих целей и жить гармоничной жизнью. Ключевой темой мероприятия была идея вдохновения. Только такая сила приносит успех, мотивирует других и ведет в будущее – в этом, впрочем, и состоит философия «She’s Mercedes».

До встречи She’s MERCEDES!

В программе также было выступление известного артиста Orhan Ismail @Orhan_Ismail.

Партнером мероприятия выступили Просекко Astoria & производители натуральной основы для коктейлей Clavis @astoriawinesaz, @clavis_liquid.