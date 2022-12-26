Продлен срок ареста генерала, обвиняемого по «Тертерскому делу»
Рассмотрено ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении генерал-майора Бекира Оруджева, привлеченного к уголовной ответственности в связи с «Тертерским делом».
На заседании в Бакинском военном суде ходатайство было удовлетворено.
Кроме того, было подано ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении арестованных по тому же делу Рахиба Мамедова и Рамиля Ахмедова.
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