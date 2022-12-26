Продлен срок ареста генерала, обвиняемого по «Тертерскому делу»

Рассмотрено ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении генерал-майора Бекира Оруджева, привлеченного к уголовной ответственности в связи с «Тертерским делом».

На заседании в Бакинском военном суде ходатайство было удовлетворено.

Кроме того, было подано ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении арестованных по тому же делу Рахиба Мамедова и Рамиля Ахмедова.