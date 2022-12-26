Колдовство не помогло Мамедовой спастись от суда

Как сообщает корреспондент haqqin.az, свои услуги Мамедова рекламировала в Instagram. Она утверждала, что может решить любую проблему с помощью магии, талисманов, молитв и прочих подобных методов. Задержали мошенницу у станции метро «20 Января», когда она собиралась передать одной из своих жертв церковные свечи для некоего ритуала.

Завершился суд над 21-летней жительницей Агдамского района Ламией Мамедовой, «cпециалистом» по колдовству, сумевшей завлечь в свои сети простодушных и доверчивых людей.

Виновной Мамедова признала себя лишь частично. Она подтвердила, что вышеупомянутый профиль в Instagram принадлежит ей, но утверждала, что никого не обманывала. Церковные свечи, по словам обвиняемой, она передала просто по просьбе своего знакомого. Женщина добавила, что интересуется христианской религией.

Пострадавшие слова Мамедовой опровергли. Одна из жертв мошенницы заявила, что заплатила последней 970 манатов, дабы уладить конфликт с мужем. Мамедова передала наивной женщине церковные свечи, некие молитвы и инструкции по их применению.

Другая жертва подсудимой раскошелилась на 1700 манатов за связку церковных свечей. Еще у одной женщины Мамедова взяла 500, а потом еще 700 манатов, угрожая ей в случае отказа смертью сына и прочими бедами. Некоторые потерпевшие платили мошеннице онлайн и вообще не знали, как она выглядит.

Спустя некоторое время жертвы Мамедовой поняли, что их обманули, и обратились в правоохранительные органы.

В суде над Мамедовой сжалились, учитывая ее молодой возраст, а также смягчающие обстоятельства - мошенница возместила ущерб, нанесенный двум своим жертвам. Ее приговорили к 2 годам 8 месяцам и 4 дням ограничения свободы.