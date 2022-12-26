На Западе удивлены слабым ответом Москвы

Западная пресса и аналитики ожидали, что российский ответ на санкции Запада в отношении российской нефти будет значительно более суров, однако документ, опубликованный 27 декабря, во многом удивил энергетическое аналитическое сообщество - никаких жестких мер в ответ на санкции Москва не ввела.

Во вторник американский бенчмарк WTI закрылся по цене $79,83 за баррель, а североморская Brent - по $84,99. В ходе торгов в среду, 28 декабря, цены на нефть продолжают снижение. Агентство отмечает, что снижение началось из-за отсутствия в документе жестких мер противодействия «потолку» - в нем нет введения «дна цен», прямого запрета на экспорт в страны, которые поддержали санкции, а также предельного размера скидки на российскую нефть.

Financial Times отмечает, что документ сформулирован настолько расплывчато, что допускает поставку в рамках «потолка», если сам «потолок» в контракте не упоминается. Более того, в исключительных случаях президент оставляет за собой право разрешить поставку нефти или нефтепродуктов даже в рамках «западного потолка» цен. Издание предполагает, что эта лазейка оставлена для Индии и Китая - ключевых покупателей нефти после исхода европейских покупателей.

Отказ от жестких мер в ответ на «западный потолок» может свидетельствовать о том, что западные санкции начали представлять серьезную угрозу для российской экономики и бюджета в частности. Эксперт Capital Economics Николас Фарр в комментарии для CNBC отмечает, что сокращение экспорта нефти из России видно уже сейчас, хотя санкции Запада только начали работать.

Западные санкции предполагают введение ограничения цен на нефть из России в размере $60 за баррель. В случае если поставка продается по цене выше, она лишается западной страховки, финансовых, логистических и прочих услуг, что значительно усложняет поставки. Ограничения уже значительно снизили экспорт нефти из России.