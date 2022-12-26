В Финляндии призвали поставлять танки в Украину

Члены финского парламента призвали правительство начать поставки немецких танков Leopard 2 в Украину. С таким обращением выступили депутаты Андерс Адлеркройц и Атте Харьянне.

Парламентарии отметили, что «война, терзающая Украину», идет второй год, и завершения конфликта в скором времени не предвидится. По этой причине они призвали усилить материально-техническую помощь стране.

«Хотя Украина получила решительную поддержку, некоторые системы вооружений до сих пор исключены из поддержки. К ним относятся западные современные боевые танки, которые значительно увеличили бы ударную мощь Украины на поле боя», - отмечено в обращении.