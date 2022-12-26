В России мобилизованный избил до смерти командира
В Челябинской области России пьяный мобилизованный избил до смерти командира, сообщают российские СМИ.
По решению Магнитогорского гарнизонного военного суда он на 2 месяца взят под стражу, говорится в сообщении пресс-службы суда.
По данным следствия, нетрезвый старший сержант вечером 23 декабря в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш напал на капитана, также призванного на службу по мобилизации. От полученных травм командир скончался на месте.
В суде уточнили, что подозреваемый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 334 УК РФ о насильственных действиях в отношении начальника, совершенных в период мобилизации, согласно которой предусмотрено от 5 до 15 лет лишения свободы.