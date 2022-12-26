На политолога Сатановского подали в суд за оскорбление ветеранов

На российского политолога и востоковеда Евгения Сатановского подали заявление в суд после слов, сказанных им в эфире одной из телепередач, пишут российские СМИ.

Заявление подал пенсионер после просмотра программы по телевизору, в которой ученый-востоковед «наговорил много лишнего» в адрес ветеранов Великой Отечественной войны.

Сам политолог заявил, что никто из правоохранительных органов к нему не обращался.

«Понятия не имею, о чем речь. Ко мне никто не обращался, не слышал, кто и что на меня подал. Если надо будет, меня найдут и спросят», - подчеркнул он.

Сатановский также добавил, что не мог сказать о ветеранах ВОВ ничего плохого.