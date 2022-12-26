Адвокатура Азербайджана отмечает профессиональный праздник
Руководство Коллегии адвокатов и адвокаты по случаю Дня адвоката, который отмечается в Азербайджане 28 декабря, посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и Аллею шехидов.
Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров и адвокаты почтили память Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле. Была почтена также память ученого-офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой, на ее могилу возложили цветы.
Затем была почтена память погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Перед памятником «Вечный огонь» адвокаты возложили венок.
Также адвокаты посетили Мемориал турецким воинам, перед памятником возложили венок, почтили память шехидов.
Затем, учитывая объявление 2023 года Годом Гейдара Алиева, руководство Коллегии адвокатов и адвокаты посетили Центр Гейдара Алиева, где хранятся экспонаты, отражающие славный жизненный путь общенационального лидера и его многочисленные заслуги.