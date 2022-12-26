Адвокатура Азербайджана отмечает профессиональный праздник

Руководство Коллегии адвокатов и адвокаты по случаю Дня адвоката, который отмечается в Азербайджане 28 декабря, посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и Аллею шехидов.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров и адвокаты почтили память Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле. Была почтена также память ученого-офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой, на ее могилу возложили цветы.