Новая должность в Шуше
Назначен исполняющий обязанности исполнительного директора Управления государственного заповедника города Шуша, сообщают СМИ.
По имеющейся информации, им стал Турал Новрузов.
Отметим, что в октябре после структурных изменений в Управлении госзаповедника была упразднена должность председателя правления, вместо нее создана должность исполнительного директора.
Председателем Наблюдательного совета Управления государственного заповедника города Шуша является специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов.