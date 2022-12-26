Для России не существует государственного образования под названием Украина, заявил российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Для нас нет никаких границ Украины, для нас вообще не существует этого государственного образования. Поэтому это наша задача, и мы должны, я считаю, ее декларировать. Мы должны физически выйти на границы 1989 года, и должны требовать восстановления сфер влияния России на условиях 1989 года», - сказал Соловьев.

По его словам, со «среднеазиатскими республиками» можно будет договориться: «С ними надо заключать мирное соглашение, соблюдаем процедуру выхода», - сказал пропагандист.