Лейла Абдуллаева обратилась к депутатам парламента Франции
Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева в своем твиттере прокомментировала обращение проармянских депутатов французского парламента в газете Le Monde в связи с Лачинской дорогой.
Она отметила, что Карабах, в том числе Лачинская дорога, является суверенной землей Азербайджана. Посол отметила, что проживающие в Карабахе армяне считаются гражданами Азербайджана.
Лейла Абдуллаева призвала французских парламентариев поддержать мирные усилия.
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