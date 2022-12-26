Волков проводит переговоры с Рубеном Варданяном видео; обновлено 16:16
Командующий российскими миротворческими силами генерал Андрей Волков в Ханкенди начал переговоры в здании «правительства» с лидерами сепаратистов, сообщили армянские телеграм-каналы.
Примечательно, что Волков зашел не к главарю сепаратистов Араику Арутюняну, а к «госминистру» Рубену Варданяну.
О содержании переговоров пока ничего неизвестно. Не исключено, что Волков передаст какие-то предложения от Москвы или Баку. Скорее всего, Волков попытается убедить Варданяна, что на Лачинской дороге будет новый режим с контролем Азербайджана.
Кроме того, будет поставлен вопрос о допуске азербайджанских представителей для мониторинга рудников.
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Командующий российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, генерал Андрей Волков явился на встречу к карабахским сепаратистам.
Ранее сообщалось, что группа протестующих направилась из Ханкенди к аэропорту в Ходжалы, где расположена база российских миротворцев. Армяне выразили намерение добиться встречи с командующим российским миротворческим контингентом Андреем Волковым.