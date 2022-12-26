Командующий российскими миротворческими силами генерал Андрей Волков в Ханкенди начал переговоры в здании «правительства» с лидерами сепаратистов, сообщили армянские телеграм-каналы.

Примечательно, что Волков зашел не к главарю сепаратистов Араику Арутюняну, а к «госминистру» Рубену Варданяну.

О содержании переговоров пока ничего неизвестно. Не исключено, что Волков передаст какие-то предложения от Москвы или Баку. Скорее всего, Волков попытается убедить Варданяна, что на Лачинской дороге будет новый режим с контролем Азербайджана.

Кроме того, будет поставлен вопрос о допуске азербайджанских представителей для мониторинга рудников.