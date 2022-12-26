Синоптики предупреждают о сильном ветре

29 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове в течение дня ожидается кратковременное усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с, в некоторых частях Апшерона - до 28 м/с.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, 29 декабря в районах Азербайджана ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с, осадки преимущественно выпадут в северных и западных районах, в горных районах возможно выпадение снега.