Жапаров раскритиковал чиновников за русский язык

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на заседании Кабинета Министров республики раскритиковал чиновников за документооборот на русском языке.

По его мнению, кыргызские госслужащие не должны вести документооборот только на русском языке. «Доля государственного языка в документообороте должна быть не ниже 50 процентов», - подчеркнул Жапаров.

Он также призвал создать в стране условия для того, чтобы любой ее гражданин мог свободно говорить и писать на кыргызском языке. «Если такое равнодушное отношение к языку продолжится, то государственный язык не будет развиваться», - выразил опасение президент Кыргызстана.