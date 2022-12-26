Алиев наградил работников судебных органов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда лиц за длительную плодотворную деятельность в судебных органах, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно документу, за многолетнюю плодотворную деятельность в судебных органах Азербайджана Нагиев Иман Мамед оглу награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, Аббасов Ильгар Эйваз оглу - Орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени.
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