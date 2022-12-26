Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 15:31

Ильхам Алиев подписал закон «О государственно-частном партнерстве» (ГЧП) – важнейший экономический законопроект 2022 года. Согласно президентскому указу, на Министерство экономики возлагаются функции формирования политики в сфере ГЧП. Практика государственно-частного партнерства – давно отработанная форма взаимодействия в экономической жизни Азербайджана. Однако в большинстве случаев примеры ее применения касались крупных инвестиций со стороны зарубежных частных компаний и мало определяли характер взаимодействия внутри страны. Получалась парадоксальная ситуация.

С одной стороны, в Азербайджане существует государственный инвестиционный холдинг, регулирующий функционал крупных корпораций, а также координирующий деятельность по привлечению частных средств в свободные экономические зоны, промпарки и на нужды развития возвращенных территорий. С другой стороны, существует и крупнейший игрок в частном секторе экономики – PASHA Holding, – аккумулирующий средства банков и частных лиц в своих инвестиционных проектах. Однако законодательного стыка между этими регулятивными инструментами до сих пор не было. Теперь данный пробел в законодательстве ликвидирован. Надо сказать, что инструменты ГЧП получили достаточно большой импульс в странах постсоветского пространства: с их помощью построено множество инфраструктурных, жилых и образовательных объектов. В Беларуси, к примеру, реконструкция и техническое обслуживание дороги М-10 осуществляются с участием компаний из стран Европейского союза, Китая, Турции и Южной Кореи.

В России лидером в данной сфере является Crocus Group, принадлежащий семье Агаларовых. С помощью соглашений в рамках ГЧП Crocus построил станцию метро "Мякинино" в Москве, фрагменты автомагистрали ЦКАД, аэропорт "Елизово" в Петропавловске-Камчатском, Дальневосточный федеральный университет на острове Русский, стадионы для чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде и Ростове-на-Дону, павильон "Россия" на выставке "Экспо-2020" в Дубае, башню "QI–2" квартала "Москва-Сити", Камчатскую краевую больницу и другие объекты. Но в целом, несмотря на масштабную работу по развитию ГЧП в России и большое количество проектов, достигнутые результаты в плане привлечения частного капитала в сферу публичной инфраструктуры пока что остаются достаточно скромными. Это можно констатировать и в отношении остальных государств СНГ. Данные портала Global Infra Hub говорят о том, что в России доля частного сектора в инфраструктурных инвестициях составляет всего около 2%. В странах "первого мира" она существенно выше: в Великобритании и Канаде ‒ около 19%, в Австралии — 33%, в Чили — 27%. Объем принятых инвестиционных обязательств по концессионным соглашениям (аналог ГЧП) в России составляет 1,6% ВВП (в Великобритании, для сравнения, он составляет 6,6%, в Австралии и Новой Зеландии — 6,9%, в Канаде — 8,1%). Азербайджан вполне готов использовать потенциал ГЧП в качестве модели развития публичной инфраструктуры. Возможности здесь открываются впечатляющие – к примеру, в плане развития магистральных автодорог различного уровня – от платных хордовых объездов вокруг городов до региональных трасс, необходимых местным властям для улучшения инвестиционной привлекательности своих регионов.

Показательно, что еще в 2019 году, назначая новых руководителей в районы, Ильхам Алиев говорил о необходимости поиска частных инвесторов как внутри страны, так и за рубежом. Новый закон как раз и предоставит такие возможности региональному уровню власти. В рамках подобного типа законодательства именно частный инвестор и частный бизнес, определяющий более 80% ВВП Азербайджана, должен вносить свой вклад в развитие инфраструктуры. Если смотреть на глобальную статистику, то большинство проектов с инвестициями до $10 млн относятся к различного рода формам ГЧП: муниципальные проекты в сфере ЖКХ, дорожные работы, проекты в области образования и здравоохранения и, конечно же, торговые центры, влияющие на архитектурный облик любого современного города и поселка численностью от нескольких десятков тысяч человек. Таким образом, проекты ГЧП имеют исключительно важный характер для экономического развития Азербайджана. Но почему же это законодательство не было разработано раньше? Ответы лежат на поверхности. Во-первых, в Азербайджане только к 2020-м годам достигнут достаточный уровень стратегического планирования как в области инфраструктурного комплекса в целом, так и в области составных его элементов. Во-вторых, только сейчас появились четкие индикативные планы с конкретными критериями оценки эффективности реализации того или иного проекта. В-третьих, лишь в недавнее время появились необходимая нормативная база и более качественное арбитражное судопроизводство. Новый закон даст возможность подготовить управленческий аппарат и органы исполнительной власти к реализации проектов в моделях ГЧП. На региональном и макроуровне азербайджанского менеджмента уже появились подготовленные специалисты, способные использовать ГЧП в планировании жилой, инфраструктурной, торговой сетей, а также в строительстве различных объектов и коммуникаций.