В 2022 году азербайджанские спортсмены завоевали 837 медалей, из которых 356 в олимпийских видах спорта, 384 – в неолимпийских, 97 – в паралимпийских, сообщает Министерство молодежи и спорта.

В олимпийских видах спорта у Азербайджана 116 золотых, 101 серебряная и 139 бронзовых наград.

В неолимпийских видах наши спортсмены завоевали 110 золотых, 105 серебряных и 169 бронзовых. А азербайджанские паралимпийцы добыли 44 золота, 18 серебряных наград и 35 бронзовых.