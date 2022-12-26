Конфискован ряд собственности, на которую был наложен арест в связи с уголовным делом бывшего председателя Наблюдательного совета Baku Steel Company Расима Мамедова.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом говорится в приговоре, объявленном на заседании под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Лейлы Аскеровой-Мамедовой.

В частности, конфискован нежилой участок в Сабаильском районе, на улице Аббасгулу Аббасзаде, а также несколько частных жилых домов и дачи.

В приговоре отмечается, что снят арест с двух домов на улице Самеда Вургуна и земельный участок в Баку.