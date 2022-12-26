Расима Мамедова приговорили к 14 годам колонии строгого режима + конфискация имущества обновлено 16:28
Конфискован ряд собственности, на которую был наложен арест в связи с уголовным делом бывшего председателя Наблюдательного совета Baku Steel Company Расима Мамедова.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом говорится в приговоре, объявленном на заседании под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Лейлы Аскеровой-Мамедовой.
В частности, конфискован нежилой участок в Сабаильском районе, на улице Аббасгулу Аббасзаде, а также несколько частных жилых домов и дачи.
В приговоре отмечается, что снят арест с двух домов на улице Самеда Вургуна и земельный участок в Баку.
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В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу бывшего председателя Наблюдательного совета Baku Steel Company Расима Мамедова.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, суд вынес приговор Мамедову, согласно которому он приговорен к 14 годам колонии строгого режима.
Напомним, Расим Мамедов был задержан сотрудниками СГБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 308.2, 179.4, 178.3.2 УК Азербайджана.