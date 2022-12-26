Лавров: Россия намерена обеспечить выполнение целей «спецоперации»

Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны, заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы намерены обеспечить выполнение целей специальной военной операции. Как подчеркнул президент, наш абсолютный приоритет - четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут», - сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что еще одна важнейшая цель «СВО» - недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз безопасности РФ.