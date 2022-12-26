Алиев уполномочил СГБ назначать своих представителей за рубежом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о назначении и обеспечении деятельности представителей Службы государственной безопасности (СГБ) в иностранных государствах и международных организациях.

Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, в целях повышения эффективности сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью, а также в других областях, связанных с деятельностью СГБ, начальнику СГБ в согласовании с президентом Азербайджана предоставлены полномочия назначать представителей Службы в зарубежных странах и международных организациях в рамках утвержденного штатного расписания.

Представители СГБ также будут иметь дипломатические паспорта.