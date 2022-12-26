В одном из аэропортов Стамбула прекращены полеты

Временно прекращены полеты в аэропорту Сабиха Гекчен в азиатской части Стамбула, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.

По данным телеканала, данные меры предприняты из-за взрыва на расположенном рядом газопроводе в районе Тузла в целях обеспечения безопасности полетов и авиаузла.

ЧП произошло при проведении технических работ.

Самолеты направляются в международный аэропорт Стамбула, который расположен в европейской части города.