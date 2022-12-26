В одном из аэропортов Стамбула прекращены полеты
Временно прекращены полеты в аэропорту Сабиха Гекчен в азиатской части Стамбула, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.
По данным телеканала, данные меры предприняты из-за взрыва на расположенном рядом газопроводе в районе Тузла в целях обеспечения безопасности полетов и авиаузла.
ЧП произошло при проведении технических работ.
Самолеты направляются в международный аэропорт Стамбула, который расположен в европейской части города.
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