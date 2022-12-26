Мировой экономике предсказали крайне слабый рост

Темпы роста глобальной экономики будут слабыми в ближайшее десятилетие, однако мир может избежать серьезных кризисов, сказал CNBC старший экономист Tressis Gestion, профессор экономики и автор нескольких научно-популярных книг Даниэль Лакалле, сообщает «Интерфакс».

«Мне кажется, что мы вступаем в десятилетие очень, очень слабого роста, когда развитые экономики будут счастливы, если смогут добиться роста на 1% в год, и все это на фоне высокой инфляции, - сказал он. - Я считаю, что мы испытываем последствия от масштабных стимулов, которые применялись в 2020 и 2021 годах, но так и не смогли вызвать тот потенциальный рост, на который рассчитывали многие экономисты».

При этом Лакалле полагает, что мировая экономика сможет обойтись без полномасштабных финансовых кризисов в ближайшие годы.