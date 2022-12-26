В Армении пригрозили блокадой российской военной базы

Армения может устроить блокаду 102-й военной базы РФ в Гюмри, если Лачинская дорога «не будет открыта». С такой угрозой выступил представитель партии «Национально-демократический полюс» Ваге Гаспарян. Его слова приводит Telegram-канал «Кавказское бюро».

«Если в ближайшие дни коридор не будет открыт, то мы обратимся к нашему народу с призывом заблокировать военную базу в Гюмри», - сказал он.