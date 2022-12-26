Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана было предоставлено еще 100 частных домов семьям шехидов и инвалидам войны, проживающим в регионах, сообщает министерство.

Ключи от домов получили семьи из Агстафинского, Агджабединского, Агсуинского, Бейлаганского, Бардинского, Билясуварского, Джалилабадского, Хачмазского, Хызинского, Имишлинского, Кюрдамирского, Газахского, Губинского, Лерикского и Масаллинского районов.

В связи с этим в Агстафинском районе состоялось мероприятие, в котором приняли участие руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фуад Мусаев и первый заместитель главы Исполнительной власти Агстафинского района Мушфиг Гусейнов.

Они рассказали о широкомасштабных мерах социальной поддержки семей шехидов и инвалидов войны. Было отмечено, что в послевоенный период семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено, включая предоставленные сегодня частные дома, 4 400, а в целом за прошедший период – 13,2 тыс. квартир и частных домов.

Также в послевоенный период инвалидам войны предоставлено 324, а в целом за прошедший период - более 7,5 тыс. автомобилей.

Семьи шехидов и инвалиды войны выразили благодарность главе Азербайджанского государства за постоянную заботу и внимание.