В районе городов Кременная и Сватово ВСУ близки к крупному прорыву, который отбросит российские войска на 64,5 км назад. Прорыв украинской армии обрушит всю линию обороны россиян. Об этом в комментарии BBC заявил эксперт британского Института стратегических исследований Майкл Кларк.

Успех украинского наступления будет означать, что Россия на этом участке фронта может практически вернуться к границам до 24 февраля, добавил Кларк.

"В районе Кременной и Сватово они очень близки к крупному прорыву, который отбросит российские войска на 40 миль назад к следующей естественной оборонительной линии, недалеко от того места, где фактически началось их вторжение в феврале", - подчеркнул Кларк.

Обеим сторонам нужна передышка, но украинцы лучше оснащены и мотивированы для продолжения наступления, и можно ожидать, что они будут продолжать выдавливать россиян, по крайней мере в Донбассе, считает британский эксперт.