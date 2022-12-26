«Пермскому стрелку» дали пожизненное
Студента Тимура Бекмансурова, совершившего массовое убийство в Пермском государственном национальном исследовательском университете, приговорили к пожизненному заключению, сообщают российские Telegram-каналы.
Пожизненный срок для обвиняемого запросила прокуратура.
Сам Бекмансуров, выступая с последним словом, заявил, что раскаивается в содеянном, пообещал возмещать ущерб жертвам из своей пенсии по инвалидности (к нему заявили иски более чем на 18 млн рублей) и попросил не назначать ему максимальное наказание.
20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. В результате стрельбы погибли 6 человек, 47 пострадали. Нападавший был ранен при задержании, позднее ему ампутировали левую ногу.