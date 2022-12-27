Путин второй раз за неделю меняет планы

Президент РФ Владимир Путин отказался от ранее запланированной поездки на завод «Титан-Полимер» в Псковской области из-за «погодных условий», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Поездку анонсировали накануне, отмечая, что она станет последней для Путина в 2022 году. Однако корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников рано утром написал, что «такой идеи» «еще или уже» нет.

Это вторая поездка, которую Путин отменил за неделю. В среду, 21 декабря, президент РФ должен был впервые с 2019 года прилететь на Урал и посетить крупнейший танковый завод «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Нижнем Тагиле. Но в последний момент Путин изменил планы и приехал 23 декабря в Тулу. Там он провел совещание с руководителями организаций, относящихся к оборонно-промышленному комплексу, пишет The Moscow Times.

Также Путин, по словам источников издания, в последнюю минуту отказался от ежегодной большой пресс-конференции, поскольку силовики не смогли ему гарантировать, что ударов украинских беспилотников во время конференции не будет.