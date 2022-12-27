Посол Франции в Азербайджане Анн Буйаон в среду была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана. Ей была вручена нота протеста, адресованная Министерству Европы и иностранных дел Франции, в связи с призывом представителей ряда политических партий Франции к президенту Эммануэлю Макрону вторгнуться на территорию Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД АР.

В ходе встречи была выражена глубокая обеспокоенность продолжением и расширением кампании, основанной на открытой клевете и предвзятом отношении к Азербайджану со стороны различных политических сил Франции на фоне отсутствия необходимой ответной реакции со стороны французского правительства.

В МИД подчеркнули, что безосновательные обвинения в адрес Азербайджана, указанные в письме на имя президента Франции от имени лидеров политических сил, представленных в парламенте Франции, являются не чем иным, как посягательством на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Азербайджанская сторона обратила внимание на необходимость принятия соответствующих мер для немедленного прекращения проводимой французским правительством кампании против Азербайджана.