Москва и Анкара приступили к строительству газового хаба

Россия и Турция уже начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер на селекторном совещании в среду, сообщает ТАСС.

Он отметил, что российские морские газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в настоящее время уверенно работают.

«А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации», - сказал глава «Газпрома».

Газовый хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа, подчеркнул Миллер.