«Эротическими фантазиями» назвал Пригожин «прогнозы» Медведева

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал политические и экономические прогнозы зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год, назвав их «эротическими фантазиями». Слова Пригожина приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Журналисты попросили основателя ЧВК «Вагнер» прокомментировать прогнозы Медведева на 2023 год, а также дать свои.

«Да, я ознакомился с «прогнозами» и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место. Но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются. А что касается обстановки на СВО, я хорошо в нее погружен, но это мой маленький секрет», — сказал Пригожин.

Напомним, ранее Медведев сегодня назвал 10 «футуристических гипотез» на 2023 год. Среди них — повышение цены на нефть до $150 за баррель и цены газа до $ 5 тыс. за 1 тыс. куб. м, распад Евросоюза, захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины и многое другое.