Арестованы должностные лица Государственной налоговой службы

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были разоблачены незаконные действия начальника территориального налогового управления № 8 Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Адилова Заура Сефи оглы и начальника отдела выездных налоговых проверок данного управления Алиева Аждара Насиб оглы, которые получали взятки от граждан.

В связи с этим Главным управлением было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, Заур Адилов и Аждар Алиев были арестованы решением суда.