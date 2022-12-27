Шойгу отправил на фронт свою ЧВК, которая конкурирует с «вагнеровцами»

Под Угледаром в Донецкой области заметили ЧВК « Патриот » министра обороны РФ Сергея Шойгу, которая конкурирует с «вагнеровцами» Евгения Пригожина, заявил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«В частности, в районе Степного на Угледарском направлении мы заметили, что уже кроме ЧВК «Вагнер» появилась ЧВК «Патриот», аффилированная действующим министром обороны РФ Шойгу. Очевидно, они подтягивают все боеспособное, чтобы добиться хоть какого-то результата».

Череватый, комментируя слухи о конфликте между ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и ЧВК «Патриот» Сергея Шойгу, назвал их конкурентными. В то же время они находятся на разных театрах военных действий. По его мнению, прямого взаимодействия между ними нет.

В ноябре украинское Сопротивление сообщало, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин усиливает свои позиции в РФ и хочет наказать министра обороны России Сергея Шойгу за поражения на поле боя. ЦНС утверждает, что Пригожин обвиняет в провалах Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.